الكشف عن تفاصيل اتفاق مرتقب بين واشنطن وطهران

​كشف ثلاثة مسؤولين إيرانيين، عن تفاصيل اتفاق مرتقب بين وإيران.

ونقلت " تايمز" عن المسؤولين قولهم، "وافقنا على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح "، مضيفين "الاتفاق سينهي القتال على جميع الجبهات".

ولفت الى أن "الاتفاق يركز على فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي، الاتفاق يقضي بحرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض رسوم للعبور".

وتابعوا "الاتفاق يؤجل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة"، مؤكدين أن "الاتفاق سيؤدي إلى الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة في الخارج".

وكان الرئيس الأميركي أعلن، مساء السبت، أن اتفاق السلام المرتقب بين وإيران أصبح "شبه مكتمل"، مؤكدا أن الجوانب النهائية للاتفاق تناقش حاليا تمهيدا للإعلان الرسمي عنه قريبا.