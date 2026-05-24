"أسامة بن لادن الحقيقي!".. من هو منفذ هجوم البيت الأبيض؟

وذكر مصدر في جهات إنفاذ القانون أن بيست سبق له التعامل مع جهاز ، بما في ذلك حادثة وقعت في يونيو/حزيران 2025 عندما أغلق مدخلًا إلى .وبعد أن ادعى أنه "الرب"، احتجزته الخدمة السرية وأودعته للطب النفسي لإجراء تقييم نفسي، وفقًا للمصدر.وفي الشهر التالي، يوليو/تموز 2025، ألقت الخدمة القبض على بيست مجددًا بعد محاولته دخول مدخل مجمع البيت الأبيض، بحسب المصدر. وأصدر قاضٍ أمرًا يقضي بمنعه من دخول أراضي البيت الأبيض.وأفاد المصدر أنه خلال التحقيق في هذه الحوادث العام الماضي، اكتشف المحققون أن بيست أدلى بتصريحات مختلفة على ، من بينها ادعاؤه أنه " الحقيقي"، ونشر منشورًا واحدًا على الأقل يُشير إلى رغبته في إيذاء .فيما أفاد العديد من مراسلي شبكة " نيوز" الذين كانوا متواجدين في الشمالية للبيت الأبيض، أنهم سمعوا ما بدا وكأنه إطلاق نار قرابة الساعة السادسة مساءً بتوقيت ، قبل أن تقوم قوات الخدمة السرية الأمريكية بإدخالهم إلى الداخل، فيما رُفع الإغلاق المفروض على البيت الأبيض قبيل الساعة السابعة مساءً.وكشف شخص مطلع على التحقيق أن المشتبه به هو ناصر بيست، البالغ من العمر 21 عامًا، مضيفًا أنه سبق أن تورط في حادثة مع جهاز الخدمة السرية في يوليو 2025 عندما حاول دخول البيت الأبيض، قبل أن يتم اعتقاله وإيداعه جناحًا للأمراض النفسية بسبب مشكلات تتعلق بالصحة العقلية.وذكر المصدر أن بيست كان يقيم في العاصمة منذ نحو 18 شهرًا.وكان صرح في وقت سابق بأن الرجل الذي أطلق رصاصات عدة ليلة السبت قرب البيت الأبيض في واشنطن قبل مقتله "كان له تاريخ من العنف ويبدو أنه كان مهووسا" بالمقر الرئاسي الأمريكي.وكتب ترامب في حسابه عبر منصة "تروث سوشال": "أشكر جهاز الخدمة السرية الرائع وعناصر إنفاذ القانون على الاستجابة السريعة والمهنية الليلة لمسلح قرب البيت الأبيض، كان له تاريخ من العنف ويبدو أنه كان مهووسا بالمبنى الأعزّ في بلدنا".