إيران تنفي لـ"رويترز" تسليم اليورانيوم عالي التخصيب وتؤكد: لم يدرج في التفاهمات
دوليات
2026-05-24 | 05:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
158 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
قال مصدر إيراني رفيع لوكالة "رويترز" إن "
طهران
لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب". وأكد أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن شحن مخزون
إيران
من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.
وأضاف المصدر، أن الملف النووي الإيراني ليس جزءًا من الاتفاق التمهيدي مع
الولايات المتحدة الأمريكية
، مشيرًا إلى أن الملف النووي سيجري تناوله في مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي، وبالتالي فهو خارج إطار الاتفاق الجاري العمل عليه حاليًّا.
وأشار المصدر إلى أنه "إذا وافق
المجلس الأعلى للأمن القومي
الإيراني على مذكرة التفاهم مع
أمريكا
سيجري إرسالها إلى المرشد الأعلى مجتبى
خامنئي
للموافقة النهائية".
كذلك نقلت وكالة "
تسنيم
" الإيرانية عن "مصادر مطلعة" نفيها لما تداولته بعض وسائل الإعلام الغربية بشأن وجود التزام إيراني بنقل أو إخراج المواد النووية من البلاد ضمن أي تفاهم محتمل مع
الولايات المتحدة
.
وأكدت مصادر الوكالة أن ذلك الملف لم يُدرج ضمن بنود مسودة التفاهم الأولي الجاري بحثها.
وأضافت أن أي نقاش حول الملف النووي تم تأجيله إلى مرحلة لاحقة، بعد انتهاء ما وصفته بـ"المرحلة الحالية المرتبطة بإنهاء الحرب، وبناءً على تنفيذ خطوات متبادلة من الجانب الأمريكي"
ونفت المصادر صحة ما تم تداوله بشأن وجود التزام بتجميد طويل الأمد للأنشطة النووية الإيرانية لمدة قد تصل إلى 20 عاماً، ووصفت تلك الأنباء بأنها "عارية عن
الصحة
"، مؤكدة أنه لا توجد أي تفاصيل نووية واردة في مسودة التفاهم الحالية.
ويأتي ذلك وسط إعادة
البيت الأبيض
، خلال الساعات الأخيرة، تحريك ملف الأهداف الإيرانية على طاولة
الأمن القومي
، بعد تحذير أطلقه الرئيس الأمريكي،
دونالد ترامب
، لطهران بأن الوقت يضيق أمام تقديم عرض أفضل.
كما تحدّثت تقارير أمريكية عن تحرك وسطاء لتفادي ضربات محتملة على
إيران
خلال أيام، فيما زاد ملف
مضيق هرمز
الضغط على الاتصالات الجارية بعد تحذير وزير الخارجية،
ماركو روبيو
، من أي محاولة لطهران بفرض رسوم أو ترتيبات مرور على السفن في الممر البحري.
وكان مسؤولون أمريكيون كشفوا لصحيفة "
نيويورك
تايمز"، في وقت سابق، اليوم الأحد، أن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب في الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب
.
وقالت الصحيفة، إن تفاصيل كثيرة حول الاتفاق المبدئي، غابت خلال إعلان ترامب، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المفاوضات الأخيرة ستنجح في تمديد التهدئة الحالية والتوصل إلى سلام دائم، أم ستنهار بسبب النقاط العالقة التي أبقت الحرب دون حل لأشهر؟
مقالات ذات صلة
رويترز: مجتبى خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران
07:11 | 2026-05-21
ترامب: المفاوضات مع إيران مستمرة وسنحصل على اليورانيوم عالي التخصيب
12:19 | 2026-05-21
واشنطن: تسليم اليورانيوم الإيراني وإبقاء هرمز مفتوحاً بلا رسوم شرط أساسي للتفاهمات
10:34 | 2026-05-23
بعثة إيران الأممية: لا توجد قيود على مستوى تخصيب اليورانيوم
15:40 | 2026-05-02
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - الحلقة ٤٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-24
العراق في دقيقة
نشرة أخبار السومرية
علناً
أسرار الفلك
Live Talk
صباحكم أحلى مع سلمى
استديو Noon
طل الصباح
عشرين
ترامب يبلغ ممثليه بعدم التسرع في ابرام الاتفاق مع ايران
10:19 | 2026-05-24
ضحايا في غارات إسرائيلية على لبنان
09:07 | 2026-05-24
لقضاء يوم التروية.. الحجاج يتوافدون إلى مشعر منى
09:06 | 2026-05-24
حالة طوارئ في مقاطعة أمريكية
09:03 | 2026-05-24
نقطتان عالقتان في مفاوضات انهاء الحرب الإيرانية - الأمريكية
08:54 | 2026-05-24
البحرين.. المؤبد لـ9 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني
08:43 | 2026-05-24
