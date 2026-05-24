حالة طوارئ في مقاطعة أمريكية

أعلن حاكم ، حالة الطوارئ في في ظل خطورة وقوع انفجار في أعقاب حدوث تسرب من خزان للمواد الكيمياوية في منطقة لوس أنجلوس الكبرى.



وكتب نيوسوم عبر منصة "إكس" في وقت متأخر من أمس السبت أن السلطات قامت بالحشد لأكثر من 24 ساعة، وتعمل على احتواء خطورة وقوع انفجار.



وتتيح هذه الخطوة لكاليفورنيا طلب المساعدة الاتحادية مع ، فيما حثت السلطات عشرات الآلاف من السكان على مغادرة منازلهم، حيث استجاب نحو 40 ألف شخص وتوجهوا إلى الفنادق لقضاء ليلتهم أو بقوا في سياراتهم أو أماكن إيواء طارئة وفرتها السلطات.