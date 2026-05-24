لقضاء يوم التروية.. الحجاج يتوافدون إلى مشعر منى

ومن المقرر أن تتحرك أكثر من 24 ألف حافلة ضمن عمليات تفويج منظمة للحجاج من إلى المشعر.ويستعد الحجاج لقضاء يومهم في مشعر منى داخل مخيمات مهيأة ومجهزة بكافة الخدمات.ويقع مشعر منى بين المكرمة ومشعر مزدلفة، على بُعد نحو 7 كيلومترات شمال شرقي ، وهو مشعر داخل حدود ، يتميز بكونه واديًا تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكن إلا خلال موسم .ويحد المشعر من جهة مكة المكرمة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر، ويُعد أحد أهم المشاعر التي يقضي فيها الحجاج معظم أيام الحج.