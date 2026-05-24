وقال اللواء رضائي: "اليوم، يجد والجيش الأمريكي أنفسهم في مأزق كامل، وإذا دخلوا في حرب، فسيواجهون ممرا مظلما ولا نهاية له.. ممر يبدأ من ، ويمتد إلى ، وبحر ، ومضيق باب المندب، والمحيط ، وسيسفر عن حرب واسعة النطاق للغاية".وأضاف: "مضيق هرمز ليس مغلقا أمام التجارة الحرة، بل هو مغلق أمام الحشود العسكرية وإشعال الحرب في المنطقة، وإن الإدارة الحالية للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري جعلت سفن مختلف الدول تمر بأمان من هذا المسار بعد التعرف عليها وتسجيلها".