"أكسيوس" يستبعد توقيع الاتفاق الإيراني - الأمريكي اليوم

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي، إن “هناك بعض الصياغات المهمة بالنسبة لنا، وبعض العبارات المهمة بالنسبة لإيران”، مبيناً أن “النظام الإيراني بصيغته الحالية لا يتحرك بسرعة، والأمر سيستغرق أياماً لاستكمال الموافقات اللازمة”.وأضاف أن “المرشد الإيراني، كما فهمنا، وافق على الإطار العام الواسع للاتفاق”، لافتاً إلى أن “السؤال المفتوح يبقى حول ما إذا كانت مذكرة التفاهم ستتحول إلى اتفاق نهائي”.