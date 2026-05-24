"تسنيم" تكشف عن خطر يهدد الاتفاق الإيراني – الأمريكي

ونقلت الوكالة عن مصادر، بأن الخلافات بين وطهران لا تزال قائمة بشأن بعض بنود التفاهم الجاري التفاوض حوله، رغم الاتصالات والمحادثات الجارية حاليا.وأشارت الوكالة إلى أن "العرقلة الأمريكية" مستمرة حتى الآن، خصوصا فيما يتعلق بملف الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.وأضاف المصدر، ان "هذه القضايا لم تحسم بعد، ما يعني أن احتمال فشل التفاهم لا يزال قائما في هذه المرحلة".