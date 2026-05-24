حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية جنوبي لبنان

وقال ، "استهدفنا بمسيرة أبابيل قوة إسرائيلية داخل منزل في بلدة البياضة جنوبي "، كاشفا "استهدفنا بمسيرات عربة بموقع وقوة إسرائيلية ودبابة ميركافا بالبياضة والطيبة جنوبي لبنان".

وأضاف "تصدينا بالأسلحة المناسبة لمسيرة إسرائيلية في أجواء القطاع الغربي من "، مردفا "استهدفنا بمسيرة انقضاضية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف جنوبي لبنان".