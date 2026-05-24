بيان عربي إسلامي مشترك يهاجم "بن غفير"

وأكد البيان الصادر عن والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، أن "الإذلال العلني المتعمّد الذي مارسه بحق المحتجزين يشكل اعتداء مشينا على الإنسانية وانتهاكا واضحا لالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك والقانون الدولي لحقوق الإنسان".واستنكر الوزراء وأدانوا بأشد العبارات "أعمال التحريض والعنف غير القانونية والمتطرفة التي يرتكبها بن غفير وغيره من المسؤولين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة".وحذر الوزراء من أن "أفعال بن غفير الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين".وطالب الوزراء بمحاسبة بن غفير على أفعاله، ودعوا إلى "اتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد لاستفزازاته وتحريضه وانتهاكاته المتكررة، ولمنعه من مواصلة تهديداته، ولضمان عدم التسامح مع مثل هذه الأفعال أو تكرارها".وشدد الوزراء كذلك على ضرورة حماية حقوق الإنسان وصون كرامة جميع المحتجزين وضمان معاملتهم معاملة إنسانية، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة..وكان بن غفير قد نشر فيديو يتفاخر فيه وهو يرفع علم "إسرائيل" أمام النشطاء المكبلين، بينما وجوههم موجهة نحو الأرض، وقال: "انتهى المخيم الصيفي".