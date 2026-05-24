واشنطن تحدد موعد بدء "مفاوضات جدية" حول النووي الإيراني

وقال روبيو وفق صحيفة " تايمز"، اليوم الأحد، إن "من المستحيل معالجة القضية النووية في غضون 72 ساعة... والمضيق يجب فتحه فورا، وعندئذ، وفقا للمعايير المتفق عليها سنبدأ مفاوضات جدية جدا عن التخصيب واليورانيوم المخصب وعن التزامهم بعدم امتلاك السلاح النووي أبدا".ويأتي ذلك على خلفية التقارير الإعلامية حول إمكانية توصل وإيران إلى اتفاق مؤقت بشأن البرنامج النووي وفتح .وأعلن الرئيس الأمريكي عن "مفاوضات بناءة" مع ، مشيرا إلى أن "غير مستعجلة" لعقد الصفقة.جدير بالذكر أن إيران رفضت أي قيود على برنامجها النووي، وتصر على أن من حقها تطوير البرنامج النووي للأغراض السلمية.