دول مجاورة للكونغو تفرض إجراءات شبيهة بكورونا

كما وسعت السلطات حملات التوعية المجتمعية إلى جانب إجراءات الفحص الحدودي والمراقبة المحلية، داعية السكان إلى الإبلاغ السريع عن الأعراض واتباع الإرشادات الصحية الهادفة للحد من انتقال العدوى.ودعت أوغندا، التي تشترك بحدود مع بؤرة تفشي المرض في ، المواطنين إلى "التحلي بالهدوء واليقظة والاستمرار في الالتزام بجميع التدابير الموصى بها"، بعدما أعلنت تسجيل ثلاث إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى خمس.وقالت الوزارة إن سائقًا أوغنديًا نقل أول حالة مؤكدة في البلاد أصيب بالفيروس ويتلقى العلاج حاليا، إلى جانب عامل صحي كان يعتني بالمريض نفسه. كما ثبتت إصابة امرأة كونغولية عادت إلى بلادها لكنها تلقت العلاج في أوغندا.وأعلنت السلطات الكونغولية السبت أن عدد حالات الإصابة المشتبه بها بفيروس إيبولا في شرق البلاد قد تجاوز 900 حالة.وحتى يوم الجمعة، سجلت العالمية 750 إصابة و177 وفاة مرتبطة بالتفشي الحالي، مما يعني أن الأرقام تقفز بوتيرة أسرع.ويهاجم فيروس إيبولا الجهاز والأعضاء والأوعية الدموية، متسببا في التهابات حادة وأضرار واسعة قد تؤدي إلى فشل متعدد في الأعضاء.