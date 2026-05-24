مستشار ترامب: إنهاء حرب إيران قد يفتح المجال أمام خفض الفائدة

وقال هاسيت وفق قناة " نيوز" الأمريكية، إن يتوقع انخفاض أسعار الطاقة بمجرد التوصل إلى اتفاق مع .وجاء ذلك بالتزامن مع منشور لترامب على قال فيه إن المفاوضات مع "تسير بطريقة منظمة وبناءة".وأضاف هاسيت: "نتوقع مجددا انخفاض أسعار الطاقة بشكل حاد بمجرد التوصل إلى اتفاق، وعندما يحدث ذلك، سيكون هناك مجال واسع أمام مجلس لاتخاذ القرار الصحيح بخفض أسعار الفائدة"، وشدد هاسيت على أنه يحترم استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.وأشاد بكيفن وارش، الذي أدى اليمين الدستورية الجمعة الماضية رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث قال إنه يريد منه أن يكون "مستقلا تماما" وأن "يفعل ما يراه مناسبا".