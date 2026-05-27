من 165 جنسية.. السعودية تعلن أعداد الحجاج لهذا العام

وقالت الهيئة، في بيان نقلته "واس"، إن "إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام 1447 هجري الموافق 2026 ميلادي، بلغ مليونا و707 آلاف و301 حاج وحاجة".وأضافت أن عدد حجاج الخارج بلغ مليونا و546 ألفا و655 حاجا وحاجة، قدموا من 165 جنسية عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 160 ألفا و646 من المواطنين والمقيمين.وفي الموسم الماضي، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجا من الداخل والخارج، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في 2024.