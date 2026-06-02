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لبنان يكشف تفاصيل الجولة الرابعة من المفاوضات مع "إسرائيل"
دوليات
2026-06-02 | 14:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
181 شوهد
قالت مصادر في الرئاسة
اللبنانية
في
بعبدا
، مساء الثلاثاء، إن الوفد اللبناني في
واشنطن
استهل الجلسة بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.
وأضاف المصدر، أن المباحثات تناولت مختلف الملفات والمفاهيم المرجعية المرتبطة بآلية وقف إطلاق النار وتثبيته.
وصرح بأن التقديرات تشير إلى أن المفاوضات لن تفضي اليوم إلى نتيجة حاسمة، ومن المرجح أن تستكمل المباحثات يوم غد الأربعاء.
وذكر المصدر أنه طرحت خلال الجلسة أفكار وصيغ عملية من الجانب اللبناني والإسرائيلي إضافة إلى مقترحات من الوسيط الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار.
وأكد أن هناك جدية واضحة ومسعى أمريكي فعلي للتوصل إلى تثبيت شامل ومستدام لوقف إطلاق النار.
وانطلقت اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأمريكية
واشنطن
الجولة الرابعة من المفاوضات بين
لبنان
وإسرائيل، برعاية وإشراف مباشر من
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
.
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