لبنان يكشف تفاصيل الجولة الرابعة من المفاوضات مع "إسرائيل"

وأضاف المصدر، أن المباحثات تناولت مختلف الملفات والمفاهيم المرجعية المرتبطة بآلية وقف إطلاق النار وتثبيته.وصرح بأن التقديرات تشير إلى أن المفاوضات لن تفضي اليوم إلى نتيجة حاسمة، ومن المرجح أن تستكمل المباحثات يوم غد الأربعاء.وذكر المصدر أنه طرحت خلال الجلسة أفكار وصيغ عملية من الجانب اللبناني والإسرائيلي إضافة إلى مقترحات من الوسيط الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار.وأكد أن هناك جدية واضحة ومسعى أمريكي فعلي للتوصل إلى تثبيت شامل ومستدام لوقف إطلاق النار.وانطلقت اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأمريكية الجولة الرابعة من المفاوضات بين وإسرائيل، برعاية وإشراف مباشر من .