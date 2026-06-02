اتصالات ثلاثية لدفع سير المفاوضات بين واشنطن وطهران

وصرح خلاف المتحدث الرسمى باسم أن الاتصالين تناولا تطورات مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، وأنه تم تبادل الرؤى حول سبل دفع المسار التفاوضي، والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية توافقية تسهم في خفض التوتر بين الجانبين.

وأكد وزير الخارجية المصري خلال الاتصالين أهمية مواصلة الدفع نحو حل توافقي للأزمة، مشددا على استمرار في بذل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين لدعم مسار التهدئة والتوصل إلى تسوية تراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف.



وتأتي التحركات المصرية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالملف الإيراني، وسط مساع دولية وإقليمية لإحياء التفاهمات السياسية وتجنب اتساع دائرة التصعيد في المنطقة.



وخلال الأسابيع الماضية شهدت المفاوضات الأمريكية الإيرانية تحركات دبلوماسية متواصلة بوساطات إقليمية ودولية، ركزت على ملفات البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وتهدئة التوترات الأمنية في الشرق الأوسط.