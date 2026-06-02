اتصال دبلوماسي بين إيران والسعودية يبحث آخر مسارات "خفض التوتر"

وأوضحت الإيرانية أن الوزير ، تحدث مع وزير الخارجية السعودي ، عبر الهاتف بعد ظهر اليوم الثلاثاء.وأضافت: "ناقش وزير الخارجية عباس عراقجي، ونظيره السعودي فيصل ، خلال المكالمة الهاتفية، أحدث التوجهات الدبلوماسية لخفض التوترات في المنطقة".وتأتي هذه الاتصالات في إطار الحراك الدبلوماسي الإيراني المكثف مع عدد من الدول بهدف احتواء التوترات.وفي سياق متصل، نفى الرئيس الأمريكي توقف المحادثات بين وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.كما قالت شبكة "سي إن إن" إن المفاوضات غير المباشرة بين وطهران عادت إلى مسارها الصحيح، بعد ساعات قليلة من إعلان وسائل إعلام إيرانية تعليقها احتجاجا على التصعيد الإسرائيلي في .