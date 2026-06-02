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اتصال دبلوماسي بين إيران والسعودية يبحث آخر مسارات "خفض التوتر"
دوليات
2026-06-02 | 15:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
166 شوهد
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية
أن وزير الخارجية
عباس عراقجي
بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فیصل
بن فرحان
آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة.
وأوضحت
وكالة الأنباء
الإيرانية أن الوزير
عباس عراقجي
، تحدث مع وزير الخارجية السعودي
فيصل بن فرحان
، عبر الهاتف بعد ظهر اليوم الثلاثاء.
وأضافت: "ناقش وزير الخارجية عباس عراقجي، ونظيره السعودي فيصل
بن فرحان
، خلال المكالمة الهاتفية، أحدث التوجهات الدبلوماسية لخفض التوترات في المنطقة".
وتأتي هذه الاتصالات في إطار الحراك الدبلوماسي الإيراني المكثف مع عدد من الدول بهدف احتواء التوترات.
وفي سياق متصل، نفى الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
توقف المحادثات بين
الولايات المتحدة
وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.
كما قالت شبكة "سي إن إن" إن المفاوضات غير المباشرة بين
واشنطن
وطهران عادت إلى مسارها الصحيح، بعد ساعات قليلة من إعلان وسائل إعلام إيرانية تعليقها احتجاجا على التصعيد الإسرائيلي في
لبنان
.
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