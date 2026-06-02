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واشنطن تفرض عقوبات على أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في إيران
دوليات
2026-06-02 | 16:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
234 شوهد
أعلنت
وزارة الخزانة
الأمريكية، الثلاثاء، عن فرض عقوبات على أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في
إيران
.
وقالت الخزانة الأمريكية، "فرضنا عقوبات على أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في
إيران
لالتفافها على العقوبات".
وكان
وزير الخزانة
الأمريكي سكوت بيسنت كشف، قبل أيام، عن مصادرة عملات مشفرة مرتبطة بطهران تقدر بنحو مليار دولار، لزيادة الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران والحد من محاولات الالتفاف على العقوبات.
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