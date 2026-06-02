واشنطن تفرض عقوبات على أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في إيران

أعلنت الأمريكية، الثلاثاء، عن فرض عقوبات على أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في .

وقالت الخزانة الأمريكية، "فرضنا عقوبات على أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في لالتفافها على العقوبات".

وكان الأمريكي سكوت بيسنت كشف، قبل أيام، عن مصادرة عملات مشفرة مرتبطة بطهران تقدر بنحو مليار دولار، لزيادة الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران والحد من محاولات الالتفاف على العقوبات.