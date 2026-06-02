برنامج الأغذية العالمي يحذر من من تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان

وأشار البرنامج إلى أن أكثر من مليون شخص ما زالوا نازحين، فيما تتزايد معدلات انعدام الأمن الغذائي نتيجة ارتفاع الأسعار، وفقدان مصادر الدخل، والضغوط المتزايدة على الأسواق.وأوضح البرنامج، في بيان نشرته ، أنه تمكن منذ الثاني من مارس الماضي من تقديم مساعدات غذائية ونقدية طارئة لأكثر من 700 ألف شخص في مختلف المناطق اللبنانية.كما وزع نحو 5 ملايين وجبة ساخنة، ودعم أكثر من 215 ألف نازح في مراكز الإيواء. إضافة إلى ذلك، تمكن البرنامج من تسيير 24 قافلة إنسانية إلى مناطق الجنوب والقرى الحدودية، رغم التحديات الأمنية الكبيرة التي أدت إلى تأجيل أو إلغاء أكثر من نصف القوافل المطلوبة.وبحسب أحدث تحليل للأمن الغذائي، فإن نحو 1.24 مليون شخص، أي ما يعادل ربع سكان تقريبا، يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي خلال الفترة الممتدة بين شهري أبريل وأغسطس من العام 2026، في ظل ارتفاع حاد في الأسعار، حيث تجاوزت نسبة ارتفاع أسعار الخضروات 20%، بينما ارتفعت أسعار الخبز بنحو 15%.وفي ختام بيانه، نوه برنامج الأغذية العالمي بأن استمرار عملياته الإنسانية في لبنان يتطلب تمويلا عاجلا بقيمة 112 مليون دولار، لتغطية الفترة الممتدة بين شهري مايو وأغسطس 2026، وذلك بهدف ضمان استمرار تقديم المساعدات المنقذة للحياة للأسر الأكثر احتياجا.