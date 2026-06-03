القيادة الأمريكية تكشف تفاصيل الهجوم على جزيرة قشم الإيرانية

وذكرت في بيان، أن " أطلقت عدة صواريخ باليستية باتجاه دول مجاورة، إلا أنها لم تصب أهدافها"، مبينة أن "صاروخين إيرانيين أُطلقا باتجاه سقطا قبل بلوغ وجهتهما أو تحطما أثناء التحليق، فيما اعترضت قوات الدفاع الجوي الأمريكية والبحرينية ثلاثة صواريخ أُطلقت باتجاه ".وتابعت أن "قوات أسقطت كذلك ثلاث طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه أطلقتها إيران باتجاه بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بصورة قانونية"، مشيرة إلى أن "القوات الأمريكية نفذت ضربات دفاعية استهدفت محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية في ".واردفت أن "أياً من أفراد القوات الأمريكية لم يُصب بأذى"، لافتة إلى أن "قواتها ما زالت في حالة تأهب واستعداد للدفاع ضد أي عدوان إيراني خلال فترة وقف إطلاق النار الحالية".