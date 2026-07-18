انهيار جديد للعملة الإيرانية: الـ100 دولار تقفز إلى أكثر من 19 مليون تومان

ويأتي هذا الارتفاع القياسي في ظل أجواء أمنية ملتهبة تشهدها المنطقة، مع عودة "تبادل الضربات العسكرية" بين وطهران. وكان الدولار قد سجل ذروته السابقة في الرابع من مايو الماضي عند حاجز 190 ألف ، إلا أن تداولات اليوم أكدت دخول العملة الصعبة مرحلة غير مسبوقة من التصاعد.لوحة الأسعار اليوم:لم يقتصر الصعود على الدولار فحسب، بل شمل سلة العملات الأجنبية في السوق الحرة:الجنيه الإسترليني: قفز ليصل إلى 257,650 تومان.اليورو: واصل مكاسبه متجاوزاً حاجز الـ 219 ألف تومان.إذن، 100 دولار تساوي 19 مليوناً و280 ألف تومان.ويرى مراقبون أن هذا التدريجي في قيمة التومان الإيراني مرتبط بشكل مباشر بـ "حالة عدم اليقين" التي تفرضها التوترات الأمنية، مما يدفع المتعاملين في السوق إلى الهروب نحو العملات الأجنبية كـ "ملاذ آمن" وسط المخاوف من اتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة.