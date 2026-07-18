الكويت تكشف تفاصيل الهجوم الإيراني على المواقع النفطية

وجاء في بيان على موقع "كونا": "تعرض أحد المواقع الحيوية في القطاع النفطي صباح اليوم لاعتداءات إيرانية غاشمة متكررة نتج عنها عدد من الإصابات وخسائر مادية جسيمة".وأضاف: "تم إسعاف المصابين وإخلاء الموقع فيما يجري التعامل مع الاعتداء بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة".وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، أعلنت رئاسة للجيش عن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية.من جهتها، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن تعرض محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم معاد، وأسفر عن اندلاع حريق في أحد مكونات المحطة، مما استدعى اتخاذ إجراءات تشغيلية احترازية تمثلت في فصل عدد من التوليد، حفاظا على سلامة المحطة والعاملين فيها، وضمان استقرار المنظومة الكهربائية.