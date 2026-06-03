البحرين: تدمير 3 صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية

وذكرت ، في بيان، إن تواصل "نهجها العدائي الممنهج" من خلال الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي تستهدف الأعيان المدنية في ، مؤكدة أن قواتها تمكنت، بفضل الجاهزية القتالية العالية والاستعداد الدفاعي، من التصدي للهجوم وإحباطه.ودعت المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون من مخلفات الهجوم، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عنها إلى الجهات المختصة.