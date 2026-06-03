ترامب يكشف عن محادثات مع المرشد الإيراني ولا يستبعد لقاءه

وفي تصريحات صحفية، أكد أن " وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي"، والأهم من ذلك، كشف الرئيس الأمريكي أن المرشد الأعلى الإيراني "منخرط شخصياً" في المحادثات الجارية حالياً بين وواشنطن.وفي إشارة إلى التحول في نهج التعامل مع القيادة الإيرانية، لم يستبعد ترامب إمكانية عقد لقاء مباشر يجمعه بالمرشد الأعلى في المستقبل، حيث صرح قائلاً: "المرشد منخرط في المحادثات الحالية معنا، وقد ألتقيه في وقت ما".تأتي هذه التصريحات في توقيت حساس إقليمياً، حيث تشير إلى تحول استراتيجي في السياسة الأمريكية تجاه طهران، في أعقاب التحولات الكبرى التي شهدتها المنطقة في الأشهر الماضية. ويرى مراقبون أن انخراط المرشد الإيراني بشكل مباشر في هذه المفاوضات يعكس رغبة طهران في الوصول إلى صيغة تفاهم تحمي مصالحها الحيوية في ظل الضغوط الدولية الراهنة، بينما يسعى ترامب إلى تسجيل إنجاز دبلوماسي كبير ينهي ملفات التوتر الأمني في الشرق الأوسط.