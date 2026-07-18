إيران: أولوية المرحلة الدفاع عن البلاد.. وواشنطن أوقفت مسار المفاوضات

وقال آبادي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إن كانت منخرطة في عملية تفاوض، إلا أن "انتهكت التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم عبر تنفيذ أعمال عدوانية"، وذلك رداً على سؤال بشأن وجود اتصالات أمريكية لاستئناف المحادثات.وأضاف أن "تلقت ردها"، معتبراً أن "الإجراءات العدوانية لن تحقق أهدافها"، في وقت تتواصل فيه حالة التصعيد بين البلدين، وسط غياب أي مؤشرات رسمية على استئناف المفاوضات.