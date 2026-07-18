الإمارات تحقق في نشر معلومات غير صحيحة عن انفجارات وسط دبي

وقال ، المستشار ، إن النيابة استمعت إلى أقوال المراسل الصحفي، واستدعت المسؤولين عن إعداد الخبر واعتماده ونشره، للتحقق من مدى الالتزام بالضوابط القانونية والمهنية الخاصة بالتحقق من صحة الأخبار.وأكد أن سحب الخبر ونشر اعتذار بشأنه لا يمنع استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لما ستسفر عنه نتائجها.