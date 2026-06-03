مخطط سعودي ـ تركي لـ "بديل مضيق هرمز"

وجاء ذلك خلال استضافته، اليوم الأربعاء، في اجتماع محرري بمقرها في العاصمة .وأوضح أورال أن لدى رؤية لإحياء سكة حديد التاريخية كخط حديث يخدم أغراض السياحة والنقل في آن واحد.وأشار إلى إمكانية إعادة تشغيل الجزء الممتد بين العاصمة السورية دمشق والعاصمة الأردنية من الخط التاريخي.وأضاف: "في المرحلة الأولى من مشروع سكة حديد الحجاز الحديثة سنربط خطا من تركيا إلى حلب. أما خط حلب-دمشق-الأردن فهو قائم بالفعل".