في وقت مبكر من صباح الیوم الأربعاء 3 حزیران/یونیو 2026، استهدفت صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية والكويت، وهو ما وصفته بأنه رد على الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت ساحلية في .وأفادت بأن هجوماً إيرانياً استهدف أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين في مطار . وأظهرت لقطات فيديو أضراراً جسيمة داخل صالة الركاب.وأعلنت أنها "تدين بشدة الهجمات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت البحرين".وقال ، مستشار رئاسة الإمارات: "في ضوء العدوان الإيراني المتكرر" على البحرين والكويت، "يجب أن يكون هناك موقف خليجي حازم وموحد ومتماسك".وأضاف قرقاش في منشور على موقع X: "لا ينبغي ترك أي دولة خليجية تواجه الاستهداف بمفردها، فأمن دول مترابط، ومصالحها مشتركة، ومصيرها واحد".وتابع: "هذا العدوان لا يستهدف دولة بعينها، بل يستهدفنا جميعاً".وكتب سلطان النعيمي، لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، يوم الأربعاء: "كفى بيانات إدانة لإرهاب النظام الإيراني ضدّ شقيقتينا الكويت والبحرين دون موقف حازم ككتلة موحدة".وأضاف النعيمي: "نعم للحوار والحلول الدبلوماسية، ولكن من موقع قوة، لا من موقع استرضاء يفسره النظام الإيراني على أنه ضعف".وأكدت "الرفض القاطع" لاستهداف الإمارات للأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، وقالت إن المنطقة يجب أن تُجنّب "عواقب الهجمات غير المبررة