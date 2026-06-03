ترمب يقر بتوبيخ نتنياهو ولا يستبعد لقاء المرشد الإيراني

وقال ترمب عن مجتبى : "إنه منخرط (في المفاوضات)، بالتأكيد، نعم، أعتقد أنهم (الإيرانيون) يكنّون له الكثير من الاحترام"، مضيفاً أن عزلته أدت إلى إطالة أمد محادثات السلام بسبب الاعتماد على عملية بطيئة تستغرق أياماً لنقل الرسائل عبر وسطاء.وعندما سُئل عن احتمال عقد لقاء معه، قال ترمب: "نعم، أود لقاءه، سأكون سعيداً بلقاء الجميع، أود لقاءه، وربما سنلتقي في مرحلة ما، اعتماداً على كيفية تطور الأمور".وعبّر الرئيس الأميركي عن قلقه من استمرار الحرب الإسرائيلية على ، وأقر بصحة التقارير التي أشارت إلى اتصال هاتفي "عاصف" بينه وبين الإسرائيلي .وأكد ترمب أنه وصف نتنياهو بـ"المجنون تماماً" خلال مكالمته الهاتفية التي جرت الاثنين الماضي، لكنه أصر على أنهما "تعاونا بشكل جيد للغاية".وقال: "كنت أشعر ببعض الانزعاج إزاء قتاله المستمر في لبنان". وأضاف: "لقد عملنا معاً بشكل جيد جداً. أنا أحب نتنياهو كثيراً. وأنا أعمل معه بشكل جيد جداً".