الصين تسابق الزمن.. انتاج طلاء يحول الطائرات المسيّرة إلى شبحية

ويُطرح طلاء"XRAM-C Series" بثلاثة إصدارات مختلفة، صُمم كل منها للتعامل مع نطاقات محددة من الترددات الرادارية. ويستهدف الإصدار الأول نطاقي التردد X وKu، بينما خُصص الإصدار الثاني للنطاقين S وC، في حين يوفر الإصدار الثالث حماية متعددة النطاقات في آن واحد، وإن كان ذلك على حساب تقليل الكفاءة القصوى لكل تردد بشكل منفصل.ويعتمد الطلاء على تقنية امتصاص الموجات الراديوية بدلا من عكسها نحو مصدر الإشارة كما يحدث في الهياكل المعدنية التقليدية، حيث يحول جزءا كبيرا من هذه الموجات إلى حرارة، ما يؤدي إلى تقليل الإشارة المرتدة إلى الرادار، وبالتالي خفض إمكانية اكتشاف الطائرة المسيّرة وتتبعها.ووفقا للشركة المصنعة، فإن طبقة بسمك يقارب نصف مليمتر قادرة على خفض انعكاس الإشارة الرادارية إلى النصف أو أكثر. ويبلغ وزن الطلاء نحو كيلوغرام واحد لكل ، وهو عامل مهم بالنسبة للطائرات المسيّرة التي تتأثر قدراتها التشغيلية بأي زيادة في الوزن.كما يتميز الطلاء بقدرته على تحمل درجات حرارة تصل إلى 250 درجة مئوية، ومقاومته للمياه المالحة، إضافة إلى ثباته العالي على الهيكل حتى في ظروف الاهتزاز وتغير درجات الحرارة.ويُباع المنتج في عبوات بسعة 1.5 كيلوغرام و10 كيلوغرامات، ما يسمح باستخدامه ليس فقط في المصانع، بل أيضا من قبل مالكي الطائرات المسيّرة ميدانيا باستخدام معدات بسيطة مثل مسدس الرش، دون الحاجة إلى تقنيات أو تجهيزات معقدة.ويرى مراقبون أن تقنيات تقليل البصمة الرادارية، التي كانت حتى وقت قريب حكرا على القوى العسكرية الكبرى، أصبحت اليوم أكثر انتشارا وإتاحة بفضل هذه التطورات التقنية.