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إسرائيل تسعى لتجنيد متدينين متطرفين للعمل في المسجد الأقصى.. "شرطة دينية"
دوليات
2026-06-03 | 14:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
52 شوهد
أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن الشرطة الإسرائيلية تسعى لتجنيد يهود متدينين بينهم ناشطون في الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.
ونشر نائب قائد وحدة الشرطة في
المسجد الأقصى
دانيال ليرخ، دعوة لتجنيد أفراد شرطة في الشبكات الاجتماعية ومجموعات "
واتس آب
" وبينها المجموعات التي تضم ناشطي اليمين المتطرف ومستوطنين، يعرض بها وظائف في الشرطة بشروط مناسبة.
وجاء في منشور ليرخ على الشبكات الاجتماعية "أطلقنا مشروع تجنيد أفراد شرطة متدينين لجبل الهيكل.. وكل من يريد أن يشارك في تطبيق السيادة عليه الاتصال بي".
وتضمن إعلان تجنيد المتطرفين إلى جانب صفوف الشرطة شروط عمل خاصة، وبضمنها إمكانية عدم العمل في نهاية الأسبوع أو العمل أربعة أيام في الأسبوع أو عشرة أيام في الشهر، وأن هذا العمل له راتب بشروط جيدة وملاءمة ورديات، وفوق كل ذلك هذه رسالة قومية بأعلى مستوى.
ونقل موقع صحيفة "هآرتس" عن عدد من الناشطين المتطرفين الذين يشجعون على الاقتحامات للمسجد الأقصى قولهم إن "حاخامات يشجعون طلابهم على الانضمام إلى صفوف الشرطة في المسجد الأقصى كي يظهر حضور اليهود بين أفراد الشرطة".
وأضافت الصحيفة أن عددا من اليهود المتطرفين الذين يشاركون بشكل دائم في اقتحامات المسجد الأقصى انضموا إلى صفوف الشرطة في السنة الأخيرة.
وقالت مصادر في الشرطة إن الضباط الذين يعملون في الأماكن
المقدسة
في منطقة البلدة القديمة في
القدس
المحتلة على اتصال دائم مع الوزير القومي إيتمار
بن غفير
وزوجته.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الشرطة قوله إن "ناشطي جبل الهيكل رصدوا صعوبة تجنيد أفراد شرطة للعمل في منطقة داود (الأماكن المقدسة في البلدة القديمة) ويعملون على إدخال أشخاص يتماهون معهم إلى هذه المنطقة".
وادعى المصدر أنه "طالما أن هؤلاء أشخاص من دون سوابق جنائية، فهذا ممتاز بالنسبة للشرطة".
واعتبر الناشط البارز في اقتحامات المسجد الأقصى أرنون سيغال، أن "هذه خطوة مباركة تدل على أن الدولة تعترف بالقيمة اليهودية لجبل الهيكل"، لكنه أشار إلى أنه يوجد تخوف بين الذين يشاركون في اقتحامات المسجد الأقصى الذين يترددون في ما إذا سيتجندون للشرطة ويقولون هل سنضطر إلى إنفاذ الشروط التي تميز ضد اليهود؟ ونعتقل الذين يصلّون؟.
وأشارت الصحيفة إلى أن كثيرين من الناشطين المتطرفين يتجندون للشرطة.
وتجنيد المتطرفين اليهود لوحدة الشرطة المسؤولة عن المسجد الأقصى يأتي في إطار تغيير سياسة الاحتلال في المسجد، خاصة وأن الشرطة أضافت ساعة أخرى إلى مواعيد اقتحام المتطرفين اليهود للمسجد في أعقاب ارتفاع عددهم، وأصبحت تصادق على صلاتهم داخل المسجد بعد أن فرض بن غفير هذه التغييرات التي تناقض ما يعرف بـ"الوضع القائم" تاريخيا في الأقصى.
تجدر الإشارة إلى أن حاخام مدينة صفد شموئيل إلياهو وهو من قادة الصهيونية الدينية، دعا هذا الأسبوع إلى بناء كنيس في المسجد الأقصى.
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