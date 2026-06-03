مجلس النواب الأمريكي يمرر قرارا يطالب ترامب بإنهاء الحرب في إيران

مرر الأمريكي، قرارا يطالب بإنهاء الحرب في .

وأقر المجلس وفق وسائل إعلام دولية "للمرة الأولى قرارا يحد من صلاحيات ترمب بشأن حرب ".

وأضافت تلك الوسائل أن " الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون يمرر بـ215 صوتا مقابل 208 قرارا يطالب ترمب بإنهاء الحرب بإيران".

وجاء هذا القرار في وقت حساس، إذ يواصل الطرفان تبادل إطلاق النار بشكل متقطع على خلفية الحرب التي بدأت في 28 فبراير 2026.