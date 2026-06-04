مجتبى خامنئي: إيران لن تتراجع عن موقفها تجاه "إسرائيل"

وقال قائد في رسالة بمناسبة الذكرى الـ37 لرحيل الإمام ، ان "الشعب الإيراني اليوم يفتخر بأنه ينتمي إلى بفعل ما أنجزه الإمامان الخميني والخامنئي"، لافتا الى ان "العدو كان يريد الإطاحة بصمود الناس في وأراد أن يزرع الخلاف في الداخل الإيراني".وتابع، ان "إيران تمكنت من الإطاحة بمكائد العدو وأي بث لرؤية سلبية في أوساط الشعب تعد في إطار دعم العدوان"، مردفا ان "أي إجراء أو تصرف يؤدي إلى إحباط المواطنين يعد شكلا من أشكال المساعدة للعدو".وأضاف، ان "الحرب المركبة ترتكز على إضعاف قدرة شعبنا على الصمود وإحداث خلل في تقديرات مسؤولينا"، مبينا ان "نظام الهيمنة لن يدخر جهدا في اتخاذ أي إجراءات تمنع إيران من التقدم".