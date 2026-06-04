ألمانيا: 4.4% من أعداد المجنسين خلال العام الماضي هم من العراقيين

وأشارت الإحصائيات إلى أن السوريين شكلوا النسبة الأكبر من الحاصلين على الجنسية الألمانية للعام الخامس على التوالي، بواقع 20% من إجمالي الأعداد. وتوزعت النسب المتبقية على جنسيات أخرى، حيث جاء الأتراك في المرتبة الثانية بنسبة 10%، يليهم الروس بنسبة 6%، ثم العراقيون بنسبة 4.4%، والأفغان بنسبة 3.7%.ويأتي هذا الارتفاع الكبير في أعداد التجنيس في ظل تسهيلات قانونية جديدة اتبعتها مؤخراً لجذب الكفاءات وتسهيل اندماج الأجانب في المجتمع الألماني.