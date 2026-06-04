مارس "الطب" لسنوات.. "طبيب قلب" مزيف يثير الرأي العام في مصر

وتأتي عملية التوقيف بعد ثبوت تورطه في تزوير مؤهله الدراسي، وانتحال صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة ، فضلاً عن تزوير 4 بطاقات رقم قومي.وأظهرت تحريات مفاجأة صادمة، إذ تبين أن المتهم مفصول من كلية "الألسن"، ولا يمت لمهنة الطب بصلة. ورغم ذلك، نجح في فتح عيادة طبية بمنطقة "وسط البلد" بالقاهرة لممارسة المهنة بشكل وهمي.وقد كشفت السجلات عن صدور عدد كبير من الأحكام القضائية السابقة بحقه، وتم ترحيله مباشرة إلى قسم شرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.وفي رد فعل حاسم، أصدرت جامعة عين بياناً إعلامياً أكدت فيه احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري، ومثمنة اليقظة الأمنية لوزارة الداخلية في التصدي لجرائم التزوير وانتحال الصفة حماية لحقوق المواطنين.وأكدت الجامعة أن المتهم لا تربطه أي صلة –حالية أو سابقة– بهيئة التدريس أو العمل الأكاديمي والطبي داخل المستشفيات الجامعية، مشددة على تعاملها الصارم مع أي محاولات لاستغلال اسمها أو تزوير محرراتها الرسمية، ومؤكدة اتخاذها كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.