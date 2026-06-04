الرئيس اللبناني: وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية

وفي دردشة مع الصحافيين، قال إن المفاوضات التي جرت أمس كانت صعبة جدا، وقد توقفت ثم استؤنفت بعد تدخل وزير الخارجية الأمريكي ، وذلك إثر تعليقها من قبل رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم.وأضاف الرئيس عون: "كنت منذ الساعة الثانية فجرا على تواصل مع الجهات الدولية والداخلية لتثبيت وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن الجميع ينتظرون ردود جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى الضمانات اللازمة للالتزام بالاتفاق.وأوضح عون أن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الحصول على الموافقة النهائية من جميع الأطراف.وشدد رئيس الجمهورية على أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم يختلف جوهريا عن اتفاق 27 2024، لأنه سيكون اتفاقا مستداما، معربا عن ثقته بدور الرئيس الأمريكي وإدارته في ضمان تنفيذه.وكشف عون عن اقتراح لبناني بأن تشمل المنطقة التجريبية كمرحلة أولى مناطق زوطر الغربية والشرقية وقلعة الشقيف، وذلك لاختبار جدية الالتزام بوقف إطلاق النار قبل توسيعه ليشمل مناطق أخرى.واختتم الرئيس عون تصريحاته بالقول إن الاتفاق الحالي يمثل الفرصة الأخيرة للتوصل إلى حل، محذرا من أن "فليتحمل كل فريق مسؤولياته" في حال عدم الالتزام به.