ترامب يعلق على تقييد النواب لصلاحياته الحربية: عمل غير وطني

وكتب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال" اليوم الخميس:" بالأمس، في تصويتٍ لا معنى له، صوّت ، أربعة جمهوريين سيئين وجميع الديمقراطيين، على تقييد صلاحياتي الحربية، في خضم مفاوضاتي الأخيرة لإنهاء الحرب مع .. من ذا الذي يُقدم على مثل هذا العمل غير الوطني؟"كما اعتبر أن الديمقراطيين " مدفوعون بمتلازمة كراهية "، وفق توصيفه. وقال إنهم "يُفضّلون فشل أميركا على منحه انتصارًا آخر، من بين انتصارات عديدة".