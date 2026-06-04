الشيخ نعيم قاسم: ندعو المسؤولين إلى إيقاف مهزلة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل

وقال قاسم في كلمة له، ان "نحمل السلطة مسؤولية أن تقوم بواجبها لتعالج خلل الانقسام اللبناني الداخلي الذي سببته خياراتها السياسية"، مبينا ان " السلطة مسؤولة عن المبادرة إلى إجراءات وحوار يؤدي إلى توحيد اللبنانيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي على بلدنا".وتابع، ان " الأولى أن يتفاهم أبناء البلد في مواجهة العدوان ثم نعالج قضايانا بعد ذلك تحت سقف الدستور والطائف والعيش المشترك، لافتا الى انه "يجب أن يكون المسار الأمني تحت شعار وقف إطلاق النار الوهمي هو استسلام وهزيمة وتحقيقٌ لأهداف العدو".واردف خلال كلمته: "يجب أن يكون الهدف الأساس سيادة والتي تتحقق بالحل الحصري وهو إيقاف العدوان الإسرائيلي على لبنان"، مضيفا انه " لا يحق لأحد أن يتدخل في الشأن الداخلي اللبناني بين اللبنانيين لتنظيم حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية".