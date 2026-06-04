تحالف "العيون الخمس": بكين تستغل منصة "لينكد إن" للتجسس

ويعكس التحذير تصاعد المخاوف من لجوء بكين إلى تقنيات وأدوات رقمية متقدمة لإنشاء ملفات تعريف وهمية وعروض عمل مزيفة تستهدف ضباطاً وعناصر استخبارات وأشخاصاً يمتلكون إمكانية الوصول إلى معلومات مصنفة أو حساسة.وجاء في التحذير أن "أجهزة الاستخبارات العسكرية الصينية تستخدم نطاقاً متزايداً من مواقع التواصل المهني ومنصات التوظيف عبر الإنترنت لاستهداف موظفي الحكومات والجيوش التابعة لدول تحالف العيون الخمس"، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة " " الأميركية.ويُعد هذا أول تحذير علني مشترك يصدره أعضاء التحالف الاستخباراتي، الذي يضم وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا، بشأن التهديد المتنامي عبر منصات التواصل والتوظيف المهنية. وكان التحالف قد أصدر في السابق بيانات مشتركة محدودة حول التهديدات السيبرانية الصينية وسرقة حقوق الملكية الفكرية.وأوضح التحذير أن عناصر الاستخبارات الصينية "ينتحلون صفة موظفين في شركات استشارية خاصة أو مراكز أبحاث أو مؤسسات للموارد البشرية، وينشرون إعلانات توظيف عبر الإنترنت" بهدف جذب أشخاص لديهم إمكانية الوصول إلى أسرار الدولة في الدول الـ5 المعنية.وأُعد التحذير بالتعاون بين الأميركي (FBI) وجهاز الأمن الداخلي البريطاني (MI5) والأجهزة المشابهة في الدول الأعضاء الأخرى، بعدما سبق لبعض هذه الجهات إصدار تحذيرات منفصلة مماثلة خلال السنوات الماضية.وأشار البيان إلى أن الأشخاص الذين يستجيبون لهذه العروض يتعرضون لاحقاً لضغوط متزايدة لتقديم معلومات "غير متاحة للعامة" لصالح عملاء غير محددين، وغالباً مقابل حوافز مالية، قبل أن تُنقل هذه المعلومات إلى الصينية.وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان الداخلي البريطاني قد حذّر أعضاء من تعرضهم لمحاولات تجسس من قبل وروسيا وإيران عبر منصات التواصل الاجتماعي ورسائل التصيد الإلكتروني ومحاولات الاختراق الإلكتروني، بهدف الحصول على معلومات يمكن استخدامها لابتزاز المشرعين.وتواصل اتهامات التجسس التسبب في توترات مستمرة بين الدول الغربية وبكين.وكان الرئيس الأميركي قد زار الصين الشهر الماضي برفقة عدد من كبار التنفيذيين في شركات التكنولوجيا والصناعات الأميركية، وهي قطاعات لطالما اعتبرتها الأجهزة الأمنية أهدافاً متكررة لأنشطة التجسس الصينية. ورغم هذه المخاوف، أكد مسؤولون في ، بمن فيهم بيت هيغسيث، خلال الفترة الأخيرة، أن العلاقات مع بكين تشهد تحسناً ملحوظاً.