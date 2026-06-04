وأوضح دميترييف أن " وواشنطن على توافق حول شروط السلام.. والكرة الآن في ملعب أوكرانيا".وتابع مبعوث الرئيس الروسي: "قوى في أوروبا وبريطانيا تسعى لعرقلة مسار التسوية.. والضغط على روسيا لا يجدي".وشدد على أن "مصدر الحرب مرتبط بإدارة الرئيس السابق .. والحوار الأكثر جدوى هو مع ".وبين أن "أوروبا أمام "تسونامي طاقة" في يونيو ويوليو بسبب أزمة والاقتصاد الروسي الآن في وضع أفضل من الاقتصادات الأوروبية".كما اعتبر أن "الاقتصاد الروسي الآن في وضع أفضل من الاقتصادات الأوروبية".وفي وقت سابق، الأربعاء، قال المتحدث باسم الكريملين ، إن لا تزال ترى مجالاً للحلول السياسية في الملف الأوكراني، وذلك رغم تعثر جهود التسوية واستمرار التصعيد العسكري وتبادل الضربات بين الجانبين.