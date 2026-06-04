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توافق أمريكي روسي على السلام في أوكرانيا
دوليات
2026-06-04 | 12:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
82 شوهد
قال
كيريل دميترييف
، مبعوث الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
، إن
روسيا
والولايات المتحدة على توافق بشأن شروط السلام في أوكرانيا.
وأوضح دميترييف أن "
روسيا
وواشنطن على توافق حول شروط السلام.. والكرة الآن في ملعب أوكرانيا".
وتابع مبعوث الرئيس الروسي: "قوى في أوروبا وبريطانيا تسعى لعرقلة مسار التسوية.. والضغط على روسيا لا يجدي".
وشدد على أن "مصدر الحرب مرتبط بإدارة الرئيس السابق
جو بايدن
.. والحوار الأكثر جدوى هو مع
إدارة ترامب
".
وبين أن "أوروبا أمام "تسونامي طاقة" في يونيو ويوليو بسبب أزمة
مضيق هرمز
والاقتصاد الروسي الآن في وضع أفضل من الاقتصادات الأوروبية".
كما اعتبر أن "الاقتصاد الروسي الآن في وضع أفضل من الاقتصادات الأوروبية".
وفي وقت سابق، الأربعاء، قال المتحدث باسم الكريملين
دميتري بيسكوف
، إن
موسكو
لا تزال ترى مجالاً للحلول السياسية في الملف الأوكراني، وذلك رغم تعثر جهود التسوية واستمرار التصعيد العسكري وتبادل الضربات بين الجانبين.
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