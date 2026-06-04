موسكو تكشف عن "عودة التوتر" في العلاقات الاقتصادية مع واشنطن

ولفت في تصريحات على هامش سانت الاقتصادي الدولي الى أن "العلاقات الاقتصادية بين والولايات المتحدة بدأت تتوتر مجددا، لأن العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن لا تزال قائمة ويتم تمديدها، كما ظهرت عقوبات جديدة فرضتها ، استهدفت شركة لوك أويل ومجموعة روس نفط".وأضاف: "الهدف هو فرض هيمنة أمريكية على أسواق ، وهناك محاولات لإقصائنا من هذه الأسواق، سواء في صربيا أو في فنزويلا، حيث كان لدينا تعاون وثيق مع تلك الدول وكذلك مع ".وكان الرئيس الروسي قال، مؤخرا، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، مشيرا الى أن العقوبات وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأكمله.