ترامب: أهم نقاط الاتفاق مع إيران هي فتح مضيق هرمز فورا

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الخميس، أن أهم نقاط الاتفاق مع هي فتح فورا، فيما أشار الى أن الملف اللبناني مختلف لكنه مرتبط بإيران.

وقال في كلمة له، "إذا قتلت جنودا أمريكيين فسيكون ذلك سببا وجيها للغاية لاستئناف العمليات العسكرية"، كاشفا "نراقب المواقع النووية الإيرانية من ومن يقترب منها سنتعامل معه كما ينبغي".

وأضاف "أهم نقاط الاتفاق هي أن سيفتح فورا"، مؤكدا "قمنا بعمل جيد في ما يتعلق بإيران وجوهر الاتفاق يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا".

وتابع "نقل المواد النووية الإيرانية كان سيتطلب وجودا لأسبوع أو أسبوعين داخل منطقة نزاع لذلك لم نمض في الأمر".

الى ذلك، لفت ترامب الى أن " تواصل معنا وقالوا ما رأيكم في وقف القتال"، مضيفا "الملف اللبناني مختلف إلى حد ما لكنه مرتبط بإيران".

وتابع "تحدثت مع نتنياهو وحزب الله وأعتقد أنه تم إحراز تقدم في هذا النزاع المستمر منذ عقود"، معربا عن اعتقاده أن "أمورا ستحدث بشأن وأعتقد أنه جرى تحقيق تقدم".