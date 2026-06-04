البعثة الأممية تعلق على اقتحام مقرها وإغلاق مفوضية اللاجئين في ليبيا

أدانت بعثة في ليبيا بشدة ما وصفته بالتحريض على التهديدات التي تستهدف موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب أعمال التخريب أو الاعتداءات التي تطال منتسبيها ومقارها وممتلكاتها.

وجددت البعثة تأكيدها أن ووكالاتها العاملة في ليبيا، بما في ذلك ، لا تنفذ أي برامج لتوطين المهاجرين داخل البلاد، معتبرة أن الادعاءات المتداولة بهذا الشأن "عارية عن تمامًا".

وأعربت البعثة عن قلقها من انتشار ما وصفته بالمعلومات المضللة والمغلوطة وخطاب الكراهية المرتبط بعمل الأمم المتحدة في ليبيا، مؤكدة أن ذلك أسهم في زيادة التوترات والتحريض ضد الموظفين الوطنيين والدوليين العاملين لديها.



كما شددت على حق جميع الليبيين في الحصول على معلومات دقيقة والتعبير عن آرائهم بصورة سلمية وفق ما تكفله القوانين والدولية، معتبرة أن الحوار والتعبير السلمي يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة القضايا والشواغل العامة، شريطة توافر إرادة حقيقية لدى مختلف الأطراف للوصول إلى نتائج بناءة ومستدامة.



وأكدت البعثة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعمل بالتنسيق مع السلطات الليبية والمجتمع الدولي وفي إطار احترام سيادة ليبيا، بهدف إيجاد حلول خارج الأراضي الليبية للأشخاص الفارين من الحروب والنزاعات والاضطهاد، بما في ذلك الإجلاء إلى دول ثالثة أو دعم العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية عندما تسمح الظروف بذلك.

واقتحم متظاهرون مقر البعثة الأممية بمنطقة جنزور وسط تصاعد الغضب الشعبي من "مشاريع توطين المهاجرين"، وبالتوازي مع ذلك أغلق المحتجون أيضا السامية لشؤون اللاجئين بمنطقة السراج في العاصمة الليبية.