رئيس البرلمان اللبناني: أوافق على انسحاب حزب الله بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من لبنان

وذكر بري في تصريحات صحفية أن "وقف إطلاق النار ينبغي أن يشمل البر والبحر والجو، مع وقف جميع العمليات العسكرية وأعمال التجريف والهدم"، مشير الى "ضرورة التزام جميع الأطراف ببنود التهدئة بصورة متزامنة ومتبادلة".وتابع أن "إعلان وقف إطلاق النار تم تفخيخه بمناطق تجريبية دون دخول أي جهات فاعلة".