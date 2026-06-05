الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات على ، مؤكدة استمرار جهودها لمنع من الوصول إلى التجارة العالمية.







وأضافت أن الاقتصاد الإيراني يواجه صعوبات متزايدة، فيما وصفت الجيش الإيراني بأنه "مدمر". وقالت الوزارة في بيان، إن ستواصل تضييق الخناق على الأنشطة الاقتصادية الإيرانية وتعطيل مسارات وصولها إلى الأسواق الدولية.وأضافت أن الاقتصاد الإيراني يواجه صعوبات متزايدة، فيما وصفت الجيش الإيراني بأنه "مدمر".