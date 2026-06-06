تصعيد جديد.. إيران تعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

وقال في بيان إنه: "بعد العدوان الأميركي على جزيرة سيريك وقشم تعرضت القواعد الأمريكية في المنطقة لقصف بالصواريخ".وأضاف: "قصفنا القواعد الأمريكية في المنطقة بالصواريخ بعد العدوان الأميركي على جزيرتي سيريك وقشم"، لافتاً الى أنه "بعد هذا الحادث قصفت مسيّرات أميركية مركزاً للاتصالات في قشم وآخر في سيريك".وتابع البيان: "رداً على القصف الأميركي تم استهداف قاعدتين جويتين أميركيتين في وما تبقى من في ".