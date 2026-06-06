تفاصيل زيارة وزير الداخلية الباكستاني الى طهران

وتوجه نقوي، اليوم السبت، إلى ، للقاء المسؤولين الإيرانيين، وفق ما أفادت .في حين كشفت مصادر، عن حصول تقدم بشأن الأموال المجمدة، مع بقاء الخلاف حول حجم وموعد الإفراج عنها.كما بينت المصادر أن نقوي سيناقش في طهران سبل التوصل لمذكرة تفاهم. ولفتت إلى أن الرسائل بين أميركا وإيران تُنقل عبر والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.إلى ذلك، أشار إلى أن الرئيس الأميركي أبلغ الوسطاء أنه لا يريد أن تمتد المفاوضات أكثر من 60 يوما وأنه على الرد سريعاً.