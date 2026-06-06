البحرين تعلن إسقاط صواريخ ومسيّرات إيرانية

وبحسب بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت لقوة دفاع أن "كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية، وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة".ودعت الجميع لضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الهجوم الإيراني والإبلاغ عنها فورا.من جهتها، أدانت الخارجية "اعتداءات على سيادة البحرين والكويت، والتي تشكّل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي"، واعتبرت أن "انتهاكات إيران تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".وقالت إن "الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني المزيد من التصعيد ودفع المنطقة نحو التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار".بدورها أدانت الخارجية الهجمات وقالت: تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها البحرين، والتي تجسد استخفافا واضحا بسيادة الدول ومساسا مباشرا بأمن مملكة البحرين واستقرارها وسلامة شعبها.ودوت صفارات الإنذار فجر اليوم في كل من والبحرين، بينما أكد الإيراني استهداف قواعد أمريكية، بعد أن أعلن إسقاط مسيّرات إيرانية أُطلقت باتجاه وشن هجمات على مواقع رادار إيرانية في .