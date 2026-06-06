ايران: واشنطن لا تنوي التهدئة

وقالت الخارجية في بيان، إن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار المعلن في 8 نيسان الماضي تظهر أن لا تنوي التهدئة، مشددة على حقها في الدفاع عن نفسها.كما وصفت الهجوم الأميركي على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم بأنه "انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار".