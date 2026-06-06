وزير الداخلية الباكستاني يصل طهران لبحث ملفات مشتركة مع مسؤولين إيرانيين

وصل الباكستاني، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية ، في زيارة يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين الإيرانيين، بينهم وزير الخارجية .





وذكرت وكالة " " الإيرانية أن " الباكستاني وصل إلى ".



وتابعت ان

"الزيارة جاءت لعقد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين، من بينهم وزير الخارجية ". وذكرت وكالة " " الإيرانية أن " الباكستاني وصل إلى ".وتابعت ان"الزيارة جاءت لعقد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين، من بينهم وزير الخارجية ".